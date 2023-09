Daniele Fiamma imita Feltri e viene minacciato: "Faccio solo il mio lavoro"

07 settembre 2023 a

Un'intervista doppia finita negli insulti. Tutto vero. Guai imitare Vittorio Feltri, altrimenti capita quanto accaduto a Daniele Fiamma: si viene presi di mira gratuitamente. E pensare che il noto imitatore, molto conosciuto sul web e sui social, si è limitato a imitare il direttorissimo e lo stesso Feltri che, divertito, ha risposto alle sue domande. Risultato? Minacce e non solo. "Da quando ho parlato dell'incontro con Feltri, della doppia intervista, messaggi così me ne sono arrivati tanti", spiega su Instagram dove mostra uno dei commenti ricevuti, ossia "bast*** sei morto".

Premettendo che "non mi interessa perché lavoro sui social da tanti anni - prosegue -, quello che non capisco è che la gente non si rende conto che sono un imitatore". Insomma, Fiamma non ha fatto altro che fare il suo lavoro. "Se a voi non piace il personaggio - incalza chi lo ha preso di mira -, magari perché avete idee politiche diverse, non è che dovete prendervela con l'imitatore". In ogni caso - conclude amareggiato ma non sorpreso - "continuate pure così, io continuerò a bloccare chi mi augura la morte. Continuate pure, è divertente bloccarvi. Ciao, ciao".