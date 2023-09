Nicola Porro ammutolisce la sinistra: cosa manda in onda a Stasera Italia

09 settembre 2023 a

La sinistra "ha la memoria corta". Lo ricorda Nicola Porro che difende Giorgia Meloni dalle accuse di Pd e compagni. A Stasera Italia, nella puntata di venerdì 8 settembre su Rete 4, il giornalista torna alle critiche contro il premier che, a loro dire, sarebbe "allergica alle domande". "Dicono, la Meloni non vuole rispondere alle domande su questa e quest'altra cosa qui - esordisce -, ma devo dire che è incredibile come abbiamo la memoria corta, è incredibile".

Come ricordato da Porro, "tutti i presidenti a modo loro non hanno risposto alle domande, anzi hanno risposto molto meno di quanto abbia fatto Meloni su una cosa molto sensibile". E per il giornalista non serve una grande ricerca di archivio: "Abbiamo bisogno di ricordare Giuseppe Conte? Ecco qui". Il servizio parla chiaro, il fu premier M5s durante una conferenza stampa ha negato ai giornalisti le domande.

"Ma è una conferenza stampa", si è ribellato qualcuno mentre una voce fuoricampo diceva: "Non abbiamo aperto a domande". E lo stesso Conte è intervenuto: "Credo di essere stato esaudiente". Alla platea l'uscita non è piaciuta, ma all'ex presidente del Consiglio poco è importato visto che si è alzato dalla sedia e ha lasciato l'aula. Conte non è il solo. "Invece quando si è trattato di Draghi - spiega ancora Porro - su una questione di vitale importanza, visto che concorreva per diventare presidente della Repubblica, questa è stata la sua risposta". Nel video l'ex numero uno della Bce a riguardo taglia corto: "Non risponderò ad alcuna domanda che riguarda immediati futuri sviluppi per il Quirinale e altre cose".