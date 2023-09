Paolo Gentiloni e Ue, il ricatto all'Italia sul debito: vogliono affondarci

09 settembre 2023 a

a

a

Col nuovo Patto di Stabilità il debito italiano verrebbe declassato a spazzatura. E Paolo Gentiloni cosa fa? Di fatto ci rema contro. Nella sua analisi, il condirettore di Libero, Pietro Senaldi punta il dito, contesta il fatto che il commissario italiano non ci aiuta affatto. Sostenuto dall'opposizione, quel Pd che si schiera con il commissario Ue e contro il Paese. Eppure sinistra e compagnia cantante dimenticano che l'Unione europea non è ancora un’orchestra ma resta un consiglio d’amministrazione dove comandano i più forti. E Gentiloni si è messo al servizio "dei più forti" anziché rappresentare gli azionisti che ce lo hanno mandato. Insomma, ora la questione è decisiva perché quella dei conti sbilenchi è l’arma che a Bruxelles stanno utilizzando per tenere in scacco il governo Meloni.