Antonio Socci e l'11 settembre, cosa attende l'Europa

Un altro 11 settembre, il 22esimo dal giorno in cui il fondamentalismo islamico ha sfidato New York, gli Stati Uniti, l'Occidente e il mondo libero abbattendo le Torri Gemelle nel più spettacolare, drammatico attentato jihadista della storia. Al di là delle parole e delle ricorrenze, contano i fatti. E la triste realtà, spiega Antonio Socci su Libero, è che l'11 settembre 2001 non ha insegnato molto all'Europa che continua perseverare nei suoi errori e nelle sue ipocrisie. E mai suonano tanto attuali le riflessioni di Oriana Fallaci su Islam, cristianesimo e integrazione: l'Europa che odia se stessa e ripudia la sua millenaria identità certifica una sola cosa. Il Vecchio Continente e la sua cultura stanno morendo, e senza inversione di tendenza intellettuale e politica il futuro prossimo si chiamerà Eurasia.