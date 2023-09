David Parenzo, la sceneggiata: "Attenzione, sentite cos'ha detto Giorgia Meloni"

14 settembre 2023 a

Il plotone d'esecuzione, contro Giorgia Meloni, ovviamente è sempre puntato. Figurarsi su La7, emettente già di per sé piuttosto schierata. E figurarsi se ad orchestrare le operazione è David Parenzo. Già, siamo a L'aria che tira, il programma del mattino della rete di Urbano Cairo recentemente affidato proprio a Parenzo, che è subentrato a Myrta Merlino.

Programma intrinsecamente politico, così come è un conduttore molto "politico" lo stesso Parenzo. Durante la diretta, Giorgia Meloni si trovava in visita in Ungheria, da Viktor Orban. Occasione in cui il premier ha ribadito il suo invito a difendere la nostra civiltà e Dio. Niente di scandaloso, giusto? Forse no, almeno per Parenzo e per la sinistra.

Il punto è che, in buona sostanza, Parenzo "interrompe le operazioni" e commenta con tono enfatico, da breaking news: "Ma allora, pochi minuti fa Giorgia Meloni ha usato questa frase che vedrete, vi posso assicurare che farà molto molto discutere, farà molto piacere al senatore della Lega, Simone Pillon". Attimi di suspance: quale sarà la frase destinata a suscitare simile terremoto?

"Dice Giorgia Meloni - riprende Parenzo -: serve una grande battaglia per difendere le famiglie. Significa difendere l'identità difendere Dio, difendere Dio, e difendere tutte le cose che hanno costruito la nostra civiltà", conclude Parenzo ribadendo "difendere Dio", nemmeno fosse una bestemmia. Già, troppo ghiotta l'occasione per lui e per chi, come quelli di Repubblica, con riflesso pavloviano associano la frase della Meloni al "Dio, patria e famiglia". Peccato che col fascismo non c'entri nulla. Il premier ha detto semplicemente: difendere l'identità e Dio. Scandaloso? Niente affatto. Non siete d'accordo? Lecito. Ma per piacere basta con questa panzana del "ritorno al fascismo", nel caso di Parenzo solo implicitamente evocato.