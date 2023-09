Otto e Mezzo, Gruber a Formigli: "Tu lo hai capito?", come sparano su Meloni e Salvini

19 settembre 2023 a

Lilli Gruber e Corrado Formigli, il tandem “rosso” perfetto per attaccare Giorgia Meloni e soprattutto Matteo Salvini. Quest’ultimo è sempre il nemico “prediletto”, anche se gli attacchi alla presidente del Consiglio non vengono mai disdegnati. Il fatto che la Meloni fosse a Lampedusa con la von der Leyen mentre Salvini era a Pontida con la Le Pen continua a far discutere nel salotto di Otto e Mezzo, su La7.

“Tu hai capito se sono davvero in sintonia o se sono armati uno contro l’altro? Dicono tutto bene, ma…”, ha domandato la Gruber a Formigli. “Mi sembra che sia in corso una gara a chi fa più il cattivo in chiave elettorale - è stata la risposta - al di là della gara a chi la spara più grossa, di questa vicenda mi colpisce soprattutto una cosa: Salvini è vicepremier, è più uomo di governo o di partito?”. “La seconda”, ha replicato la Gruber prima di ridare la parola a Formigli.

“Spezzo una lancia a favore della Meloni - ha aggiunto - che porta il capo dell’Europa a Lampedusa per farle vedere la situazione: è mai possibile che nello stesso momento il suo vice è a Pontida con la leader dello schieramento radicalmente opposto alla von der Leyen? Come si fa ad avere un così basso senso delle istituzioni?”.