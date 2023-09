Mauro Corona, schiaffi alla sinistra: "Migranti, sempre colpa della Meloni?"

20 settembre 2023 a

L'emergenza migranti al centro di È sempre CartaBianca. Nella puntata di martedì 19 settembre su Rete 4 è Mauro Corona a prendere le difese di Giorgia Meloni e del suo governo. Così, senza mezzi termini, esordisce dicendo che "sui migranti non si può dare la colpa al premier." Premettendo che "apprezzo che l’Europa cominci a darsi da fare sulla questione dei migranti", lo scrittore ospite fisso di Bianca Berlinguer afferma che "l’impressione è che non sappiano che pesci pigliare. Non mi sento di accusare nessuno".

E allora ad accusare ci pensa come al solito Laura Boldrini: "Questo governo aveva promesso blocco navale e porti chiusi. Quest’anno sono sbarcate 130mila persone, quando ne arrivavano meno della metà gridavano all’invasione". E Gad Lerner non è da meno: "Il nostro continente non si chiama più Europa ma Eurafrica, perché il Mar Mediterraneo è molto piccolo. Da trent’anni nelle campagne elettorali sentiamo promettere che fermeranno le partenze".

A mitigare il clima Oscar Farinetti. L'imprenditore si dice convinto che "le regole sull'immigrazione possono partire solo da buoni sentimenti. Siamo circondati da guerre, ci sono milioni di persone senza cibo, ogni giorno 25mila bambini muoiono di fame. E l’Italia non è un Paese egoista". Non a caso Farinetti non può fare altro che elogiare il presidente del Consiglio: "Io temevo per la nostra immagine internazionale e invece credo che Giorgia Meloni non si sia mossa male, si è dimostrata atlantista e mi piace. Quella sugli extra-profitti delle banche è stata la mossa più di sinistra!".