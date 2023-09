Frecce tricolori, vignetta vergogna sul Fatto "Si salvi chi può"

21 settembre 2023 a

"In effetti, la svolta in guerra arrivò quando gli alleati consegnarono all'Ucraina i primi, temibili, jet da guerra", è il titolo della vignetta di Natangelo pubblicata sulla prima pagina de Il Fatto quotidiano di oggi 21 settembre. Nella illustrazione si vede poi un aereo delle Frecce tricolori in fiamme che sta precipitando e un padre con la sua bimba in braccio che cerca di scappare: "Argh! Si salvi chi può!", "sono le Frecce tricolori!".

Un chiaro - e vergognoso - riferimento al tragico incidente avvenuto sabato scorso 16 settembre, quando, nel pomeriggio, una bambina di 5 anni di nome Laura è morta dopo che un aereo delle Frecce tricolori, appunto, si è schiantato all'aeroclub di Caselle, a Torino, durante alcune esercitazioni. Il velivolo ha infatti travolto l'auto sulla quale la piccola Laura viaggiava con la sua famiglia.

Come ha ben detto il presidente del Senato Ignazio La Russa tutto questo è sciacallaggio: "Non ci credo che ci sia uno sciacallaggio contro uno dei simboli più belli della nostra identità nazionale. Non oso credere che ci possa essere qualcuno che tenta di approfittare di una disgrazia come questa, di un incidente come questo, per mettere in discussione una delle eccellenze italiane, a cui va tutta la mia stima e la mia profonda vicinanza in un momento di dolore come questo".