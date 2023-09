Giuseppe Cruciani, "usare il manganello": come vuole fermare gli eco-attivisti

21 settembre 2023 a

Dopo il blocco del traffico degli attivisti di Ultima Generazione a Milano, si è scatenata la polemica sulle iniziative dei "gretini". Come vi abbiamo raccontato su Libero, quanto accaduto nel capoluogo lombardo è stato particolarmente grave. Anche un'ambulanza è rimasta bloccata per strada durante il sit in degli attivisti. Virale poi il video del poliziotto che dialoga con l'attivista ricordandogli che "non basta avvisare il 118 di una protesta in strada per far cambiare il percorso delle ambulanze".

E così adesso su questa vicenda dice la sua Giuseppe Cruciani a La Zanzara su Radio 24: "Cari amici, qui sotto alla radio oggi si è verificato un blitz da parte dei signori di ultima, come li chiamo io, ultima degenerazione. Volevano bloccare la strada in un momento di alto traffico, di alta affluenza, di persone che andavano a lavorare e che li hanno gentilmente, ma non troppo, mandati a fare in c***", ha tuonato nel suo editoriale.

Poi ha spiegato la sua "ricetta" per risolvere il problema dei blocchi stradali: "Perché in Italia il manganello non si usa più o si usa poco? Io non sono un fan del manganello, ma quando una strada va sgomberata, va sgomberata in qualche modo. Purtroppo il manganello non si usa più". Insomma, parole durissime che però sono in linea con la rabbia degli automobilisti che hanno dovuto fare i conti con l'ennesimo blocco in strada da parte degli eco-attivisti. Qualcuno ha ricordato ai "gretini" che si sta in auto, in strada, "per andare a lavorare". Ma a quanto pare, per il momento, questi semplici argomenti non sono serviti a interrompere le proteste degli attivisti di Ultima Generazione.