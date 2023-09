Nicola Porro attacca il governo: "Sono sconvolto", il video imbarazzante

23 settembre 2023 a

“Più che un posto fisso è un posto figo”, recita lo spot del governo per incentivare soprattutto i giovani a scegliere un lavoro statale. La campagna non ha raccolto particolari consensi, anzi è stata criticata anche da chi solitamente spende buone parole per l’esecutivo di Giorgia Meloni. È questo il caso di Nicola Porro, che stavolta ha manifestato chiaramente il suo dissenso per lo spot mandato in onda dal governo: “Sono sconcertato”, si è limitato a scrivere su Twitter.

Poi ha rilanciato un articolo del suo sito, a firma di Andrea Bernardo, che muove diverse critiche sullo spot: “Peccato che ad inventarlo sia stato un governo di destra centro e a promuoverlo un Ministro, Paolo Zangrillo, di Forza Italia, che di questa compagine dovrebbe rappresentare l’area più liberale. Una roba da ridere, ma essendo vera da far venire l’ulcera. Nemmeno il più esilarante film di Checco Zalone, una vignetta di Osho o il miglior post satirico del sito Lercio potevano fare di più.”

Effettivamente si poteva fare di meglio per promuovere il posto fisso statale: invece il risultato è piuttosto paradossale e assurdo. “Il governo anziché tagliare che fa? Fa lo spot con la signora elegante - scrive ancora Andrea Bernardo - ovviamente in bicicletta per rispettare il politically correct eco-estremista, che fa vedere quanto è bello il “posto” fisso pubblico. Si inneggia al posto capito? Non al lavoro, non alla produzione, non all’impresa privata. Perché quello che i giovani devono cercare è un ‘posto’ fisso statale che gli dia anche la possibilità di avere tanto tempo libero, magari da destinare alla recitazione o altri hobby”.