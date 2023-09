Nicola Porro imbarazza Schlein e Pd: "Mancanza totale di vergogna"

21 settembre 2023 a

"Quando ad aprile si devono fare le grandi nomine il governo che fa? Prende quattro parlamentari trombati e lì mette lì a fare gli amministratori delegati?", la domanda di Nicola Porro è quasi retorica. E infatti, nel suo editoriale per Stasera Italia, non attende a spiegare senza risparmiare colpi alla sinistra: "Ma no. Nelle due società fondamentali: l'Eni e Leonardo. Nella prima viene riconfermato Claudio Descalzi che era stato nominato dai governi precedenti e a Leonardo viene messo come ad un ministro nominato dal governo Draghi".



Però - prosegue nella puntata di giovedì 21 settembre su Rete 4 - "questo non significa che tutti i governi vogliono mettere le loro persone nelle pedine che contano, anche se è corretto lo facciano. Ma quando si parla di colpo di stato da parte del segretario del Partito democratico? Viene il dubbio di una mancanza totale di verogogna". Il motivo infatti è che "le nomine vanno bene solo se le fa il Pd".

E a quanto pare le nomine non sono l'unica critica della sinistra. Basti pensare alla polemica sul fatto che il premier Giorgia Meloni abbia deciso di disertare il tradizionale appuntamento al Metropolitan Musem of Art organizzato dal presidente statunitense Joe Biden. Apriti cielo.