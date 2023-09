Andrea Purgatori, l'autopsia: nessuna metastasi al cervello, nuovi dubbi

27 settembre 2023 a

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Andrea Purgatori. Non sarebbero state rilevate metastasi tumorali al cervello. La scoperta sarebbe contenuta nei risultati degli esami istologici sui campioni di materia celebrale, prelevata durante l'autopsia. È quanto apprende LaPresse sugli esiti delle analisi biologiche effettuate durante gli accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha aperto un fascicolo d'indagine dove sono stati iscritti due medici con l'ipotesi di reato di omicidio colposo.

Il risultato però, non esclude del tutto che le presunte metastasi possano essere scomparse dopo le cure massicce a base di chemioterapia a cui era stato sottoposto Purgatori. Si attende dunque una comunicazione ufficiale dell'avvocato di parte civile della famiglia del giornalista di La7, il professor Alessandro Gentiloni Silveri, che ha annunciato l'invio in serata di una nota.

Intanto a rompere il silenzio sono gli avvocati Alessandro e Michele Gentiloni Silveri - legali dei familiari del giornalista - a rompere il silenzio: "In relazione ai risultati preliminari della consulenza tecnica, circolati oggi, la famiglia Purgatori prende atto dell'assenza di metastasi cerebrali a carico di Andrea Purgatori e, come fin dall'inizio di questa vicenda, continua ad confidare nell'operato della Magistratura, con l'unico intento di far accertare la verità degli eventi e le eventuali responsabilità".