Generale Vannacci, "fascista sei il primo della lista?": come replica alle minacce

Il generale Roberto Vannacci è stato contestato a Lucca, dove nel pomeriggio di mercoledì 27 settembre si trovava per presentare il suo libro “Il mondo al contrario” alla Casa del Boia. Circa duecento persone si sono presentate per esprimere dissenso nei confronti del generale e dei suoi pensieri: “Vannacci fascista, sei il primo della lista”. C’è anche stata qualche minaccia, anche se le forze dell’ordine hanno garantito che la situazione rimanesse sotto controllo e che nessuno entrasse nell’edificio a creare problemi.

Il generale è rimasto imperturbabile davanti a questa folla di contestatori, anzi l’ha salutata e ha poi tranquillamente parlato del suo libro con chi invece era andato lì per ascoltarlo. L’episodio di Lucca potrebbe non essere un caso isolato, dato che anche a Parma ci sono persone sul piede di guerra per l’imminente arrivo di Vannacci. Quest’ultimo è atteso nel pomeriggio di venerdì 29 settembre all’interno della rassegna Antigone. L’incontro avverrà nel centro conferenza il Cubo, che è anche la sede di diversi professionisti.

“Come affittuarie e affittuari di spazi di lavoro in tale contesto - scrivono l'agenzia Brain e Skywalk Viaggi - desideriamo esprimere il nostro dissenso e la nostra totale estraneità a questa scelta. I nostri clienti associano la nostra immagine a quella di Cubo, e questo è un grande orgoglio, in questa situazione però ci teniamo a esprimere la nostra estraneità all'organizzazione di questo evento e ci dissociamo dai temi che saranno riportati. Questo per puntualizzare che la nostra immagine e il nostro nome, per questa volta, non vogliono essere associati a scelte e pensieri che potrebbero forviare il giudizio di noi da parte dei nostri clienti”.