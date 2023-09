Giuseppe Brindisi irriconoscibile, "ho perso 10 kg": il suo volto oggi

28 settembre 2023 a

Dopo Paolo Del Debbio è Giuseppe Brindisi a rimettersi in forma. Il conduttore di Zona Bianca confessa di aver perso peso. "Ho perso dieci chili. Mi sono reso conto che mi stavo appesantendo e ho pensato che potesse essere corretto provare a dimagrire per stare meglio, anche fisicamente", confessa il giornalista di Rete 4 impegnato da qualche mese con la dieta. "Dietro questa scelta c’è molta vanità – racconta a TvBlog – per paradosso sto monitorando molto la mia alimentazione proprio ora che ho quasi interrotto l’attività fisica. Fino a un anno fa correvo 4-5 volte a settimana, pensa che avevo addirittura pensato di partecipare alla maratona di New York".

Il segreto? "Digiuno per sedici ore e mangio nelle altre otto. Ritardo il pranzo, non mi pesa molto. Se la sera prima ho cenato alle 22, in genere rimangio alle 14". Ma le novità non si limitano a questo. Brindisi ha anche rinnovato il proprio look: via la cravatta, camicia sbottonata, capello a spazzola e un filo di barba. "A un certo punto mi sono detto: ‘perché non farla crescere un po’?". Dietro al suo radicale cambiamento non c'è però la famiglia.

"Mia figlia è nella fase adolescenziale in cui mi contesta tutto - precisa -. Qualsiasi cosa io faccia è sbagliata. Mia moglie invece era abbastanza perplessa, ma alla fine credo che non sia dispiaciuta. Per quel che riguarda i capelli confesso che l’ispirazione me l’ha data una app che genera il proprio avatar. L’ho provata, è venuta fuori una bella foto e mi sono adeguato". Nemmeno Mediaset si è intromessa: "Anzi, lì c’è chi vorrebbe che non portassi la barba. Se ci fosse stato ancora il Cavaliere, mi avrebbe chiamato per rimbrottarmi. Non la amava molto, così come i baffi. Però negli ultimi tempi si era addolcito sull’argomento".