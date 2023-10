Giambruno "linciato" per la transumanza? Toh, tutti scordano Gad Lerner...

Hoara Borselli 02 ottobre 2023 a

Gianpaolo Pansa, considerato, giustamente, uno dei più grandi giornalisti italiani dell’ultimo mezzo secolo, teneva sull’Espresso una rubrica intitolata “Il bestiario”. Nei suoi articoli però parlava di esseri umani non di bestie.

Nessuno mai glielo fece notare. Roberto Gervaso scrisse un libro intitolato “Italiani, pecore anarchiche”. Il più modesto Gad Lerner recentemente scrisse «transumanza» riferendosi a un cambio di partito di un bel gruppetto di parlamentari. Poi venne Giambruno. Il quale in una chiacchiera improvvisata in Tv ha definito, lernianamente, transumanza le migrazioni di massa. Apriti cielo! Fascista, razzista, ignorante. E sapete perché se la sono presa con lui e non con gli altri? Boh. Credo di saperlo. Secondo me è una questione familiare: pare che Giambruno abbia un cugino comunista...