PiazzaPulita mostra casa e citofono della Santanchè, la rabbia di Crosetto

Il caso Santanchè al centro di PiazzaPulita. Come di consueto Corrado Formigli offre il fianco a critiche anti-governo. E questa volta a pagarne il prezzo è il ministro del Turismo Daniela Santanchè. Oltre alle parole di Giuseppe Zeno, finanziere e socio di minoranza di Visibilia che ha una battaglia legale contro la senatrice e gli altri membri del consiglio d'amministrazione, a non passare inosservato è un servizio. Firmato da Roberta Benvenuto, il video mostra la casa di Santanchè a Marina di Pietrasanta. L'inviata di Corrado Formigli indica la zona pressoché esatta in cui è ubicata, con tanto di ripresa del citofono.

Un'immagine che non è piaciuta a Guido Crosetto. "Che una trasmissione attacchi un ministro ci sta - si sfoga su Twitter -. Che cerchi di costruire teoremi nonostante siano stati smentiti da sentenze, meno. Ma fare vedere la casa di residenza, indicando via e città dove si trova, a cosa serve? Che finalità ha? Solidarietà a Daniela Santanchè". Sempre nella puntata di giovedì 5 ottobre, Formigli ha mostrato gli audio di Zeno scatenando un'altra reazione, quella di Italo Bocchino.

"Fa accapponare la pelle una persona che anziché fare una battaglia contro un presunto socio che ha sbagliato, va da Kunz e gli dice: 'se mi dai 300 mila euro non ce l'ho più con te', oppure 'se te ne vai dalla tua società e la dai a me, non ce l'ho più con te'. A casa mia questo si chiama solo in un modo", ha tuonato mentre Zeno tentava di giustificarsi: "Lui non sa cosa è accaduto prima. Io ho inviato 21 raccomandate alla Banca d'Italia, alla Consob e alla commissione di Vigilanza".