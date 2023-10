Israele, i sospetti del generale Tricarico: "C'è una cosa strana"

07 ottobre 2023 a

a

a

"È stato un attacco degno delle migliori forze speciali professionali". A dirlo, in collegamento con Stasera Italia nella puntata in onda sabato 7 settembre su Rete 4 è niente di meno del generale Leonardo Tricarico. Il riferimento è alla guerra iniziata da Hamas che è entrata da più punti nel territorio israeliano. L'esperto arriva addirittura a parlare di "una cosa strana", ossia: "una delle performance che aveva e ha Israele è quella di infiltrare questi gruppi terroristi, tanto è che spesso la rappresaglia di Hezbollah e Hamas è scattata nella ricerca di fiancheggiatori". Da qui il sospetto: "È molto strano che questa volta non abbia funzionato, a Israele non manca la tecnologia".

Insomma, per l'ex Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare e attuale presidente della Fondazione Icsa quanto accaduto oggi ha quasi dell'incredibile. "Non è per nulla esagerato definire l'attacco di Hamas, la Pearl Harbur di Israele - ha affermato -. Una percezione questa che aiuterà a immedesimarsi meglio nella reazione furiosa di Gerusalemme, pari a quella statunitense in dimensioni determinazione ed efficacia. Una reazione che non tarderà e l'impressione è che questa volta raderà al suolo i territori occupati senza troppi riguardi".

Diretta "Chi abbiamo in mano": Hamas alza la posta. Stop all'elettricità, una mossa drastica

E ancora una volta non sono mancati i dubbi: "Per contro, è strano come le forze armate israeliane si siano lasciate sorprendere, a tutti sarebbe potuto succedere ma non a loro, quindi sia l'intelligence che i militari dovrebbero, nei tempi e nei modi consentiti, verificare con accuratezza i sistemi nazionali di reazione ad attacchi di sorpresa". Finita qui? Niente affatto: "Stupisce anche la capacità operativa di Hamas, pari ai reparti più addestrati delle forze speciali più professionali, e questa non è una buona notizia per nessuno, stiamo parlando di terroristi per i quali Israele è un bersaglio privilegiato ma non esclusivo".