Parenzo sbotta con Di Battista: "Vi dovete solo vergognare!"

"I politici dovrebbero dare delle soluzioni, io sento che va condannata l'azione terroristica di Hamas, assolutamente d'accordo, poi che Israele ha diritto di difendersi e che servirà un'azione diplomatica. Ma mi potete elencare quali sono i diritti dei palestinesi?": Alessandro Di Battista lo ha detto nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7. Continuando a parlare dei palestinesi, poi, ha continuato: "Hanno diritto a un Paese loro, sovrano? Hanno diritto a utilizzare una moneta loro? Hanno diritto a uscire da Gaza? Hanno diritto a non vedere occupate le loro terre in Cisgiordania? Hanno diritto a essere riconosciuti a livello internazionale? Hanno diritto a vedere rispettate decine di risoluzioni votate dal Consiglio di sicurezza dell'Onu? Come si può convincere oggi un ragazzino palestinese a credere in una soluzione diplomatica se tutti gli spazi diplomatici nonché gli spazi per fuggire da Gaza sono chiusi?".

Diversa l'opinione di David Parenzo, anche lui ospite del talk: "Quello che è in atto da parte di Hamas è un vero e proprio massacro, quello è terrorismo, non ha nulla a che vedere con la guerra. Quaranta bambini uccisi, i civili, le persone massacrate nelle loro case, 200 civili presi come ostaggi. Il primo problema dei palestinesi da 30 anni a questa parte si chiama Hamas". Il conduttore de L'Aria che tira, poi, ha sottolineato una differenza tra le due parti: "A Gaza io non ho mai visto una sola manifestazione di palestinesi contro il proprio regime, ho visto invece a Tel Aviv e Gerusalemme la società civile protestare contro Netanyahu, anche pezzi dellesercito".

Qui il botta e risposta tra Di Battista e Parenzo a DiMartedì

Rivolgendosi direttamente all'ex grillino, Parenzo ha detto: "Tu oggi scrivi su un giornale dove un autorevole professore, di cui non faccio il nome perché mi ha querelato, ha detto che Netanyahu è un terrorista come Hamas". "Per me Netanyahu è un criminale", ha controbattuto Di Battista. E il giornalista ha chiosato: "Netanyahu ha mille limiti ma è un leader democraticamente eletto che sta difendendo il suo popolo. Vi dovete solo vergognare!".