Mattia Santori getta la maschera: "Hamas fa schifo, ma sono antisionista"

Per Mattia Santori, ex leader delle Sardine, "Hamas e Palestina non sono la stessa cosa" e il Pd deve essere "solidale con i civili”. In una chiacchierata con il Foglio il consigliere comunale di Bologna, "Hamas fa schifo. Ma è sbagliato sostenere che tutta la Palestina è Hamas. Così come non tutto Israele è rappresentato dai coloni ultraortodossi”. Quindi chiarisce: "Quel che penso è risaputo. Sono antisionista e allo stesso tempo contro il terrorismo. Ma le vittime civili sono vittime civili. La solidarietà va espressa anche nei confronti dei palestinesi. Perché qui non è come con l’11 settembre, quando la risposta americana si è fatta attendere, è passato del tempo prima dei bombardamenti. Qui abbiamo subìto morti da una parte e dall’altra. Ecco perché qualsiasi escalation che allarghi il conflitto va evitata”.

In Consiglio comunale l'ex Sardina ha voluto nella premessa dell'ordine del giorno una condanna agli attacchi di Hamas. "E chi non legge il primo punto, criticandoci, dicendo che siamo ambigui, evidentemente lo fa solo per strumentalizzare". Si legge ancora: "Solidarietà nei confronti delle vittime israeliane e palestinesi”. Ma guai a parlare di ’equidistanza', "non c’è”, sottolinea Santori. “Abbiamo usato parole senza alcun tipo di ambiguità”.

Da parte sua Elly Schlein ha fortemente condannato il gruppo terroristico, parlando di “scempi che vanno contro gli stessi palestinesi”. E Santori, precisa, non ha "avuto il tempo di approfondire le diverse risoluzioni. È vero che mi attribuiscono una rilevanza nazionale. Ma mi occupo di altro". Quindi si dissocia dagli studenti di alcuni licei e università che hanno inneggiato i terroristi: "Non condivido niente con chi sostiene la causa del terrorismo. Per altro Hamas in questo momento è il più grande nemico della Palestina. E contemporaneamente il più grande alleato dell’ultra destra israeliana".