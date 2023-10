Roberto Saviano, la condanna? Solo mille euro, ma fa la vittima

13 ottobre 2023 a

Roberto Saviano è stato condannato a pagare una multa di mille euro per aver diffamato Giorgia Meloni. Lo scrittore è uscito dal tribunale con il minimo sindacale, eppure ha subito iniziato a fare la vittima: non contento di aver dato della “bastarda” alla leader politica che è poi diventata presidente del Consiglio, Saviano ha parlato di “bande” che stanno al governo e che ce l’hanno con lui. Addirittura lo scrittore starebbe meditando riguardo a un’eventuale fuga all’estero, perché con quei brutti e cattivi del centrodestra alla guida del Paese la situazione è invivibile.

Francesco Storace ha commentato la vicenda, partendo dal martirio di Saviano, che già vede una carneficina giudiziaria. Tra l’altro una volta uscito dal tribunale lo scrittore se l’è presa con chiunque, persino con la Rai e con Orban che non c’entravano nulla in questo caso. E poi il botto finale: “Tempo fa qualcuno aveva messo in giro la fake news che mi sarei trasferito all'estero. Oggi, alla luce della condanna che ho ricevuto, è un'idea che sto valutando e prendendo in considerazione. In Italia, con questo governo sarà sempre più complicato vivere, sotto tutti i punti di vista”.

"Sto pensando di lasciare l'Italia": Saviano, la sparata subito dopo la condanna