Che tempo che fa, Giannini su Hamas: "Qual è la logica dietro il massacro"

"Non è vero che non c'è una logica": Massimo Giannini lo ha detto nello studio di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Canale Nove, parlando del massacro di Hamas contro Israele. "Per quello che riguarda Hamas è l'unica azione terribile, mostruosa, che ha dietro una logica. Aver dietro una logica non significa che sia giusto o che sia condivisibile. È mostruoso ciò che è successo", ha poi precisato l'ex direttore de La Stampa, ora editorialista di Repubblica.

Per capire meglio cosa sia successo, secondo Giannini, è necessario andare indietro nel tempo: "Se si guarda al passato, ci rendiamo conto che tutto quello che il governo israeliano in questa fase stava cercando di costruire - disinnescando o ignorando la tragedia che risale al '48, abbandonando la Striscia di Gaza, lasciando che in Cisgiordania ben 144 insediamenti di coloni si moltiplicassero nel tempo - erano accordi col mondo arabo, i cosiddetti 'patti di Abramo'".

"L'ultimo accordo - ha ricordato Giannini - doveva essere tra Israele e Arabia Saudita. Parliamo comunque di accordi fatti sopra le teste dei popoli, accordi fatti tra potenze. Hamas ha voluto interrompere nel modo più aberrante possibile questo tipo di negoziati, che erano diplomazia ma non erano popolo. Lo ha fatto dicendo che tutelava il popolo palestinese, ma in realtà gettando le basi per un massacro di palestinesi".