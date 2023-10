L'aria che tira, terrore in diretta: "Stanno bombardando di brutto"

17 ottobre 2023 a

"Qui stanno bombardando di brutto": Lorenzo Cremonesi ha interrotto David Parenzo a L'Aria che tira su La7 per aggiornarlo su cosa stesse succedendo a Sderot, in Israele, dove lui si trovava in quel momento. Mentre l'inviato del Corriere della Sera parlava, si sentivano in sottofondo delle esplosioni molto forti. "Stanno arrivando i razzi, sono in macchina, ma son caduti dei razzi molto vicino", ha poi aggiunto il giornalista. Preoccupato, il conduttore del talk gli ha chiesto: "Ma dove stai andando adesso?". "Uno dei trucchi quando succedono queste cose è muoversi, non rimanere fermi - ha risposto Cremonesi -. Siccome io sono nella periferia, ora vado via".

Qui l'interruzione di Cremonesi a L'Aria che tira

Questa mattina, infatti, l'esercito israeliano ha fatto sapere che - dopo 11 ore di pausa - Gaza ha ripreso a lanciare missili contro le comunità nel sud di Israele, vicino alla Striscia, dove sono risuonate le sirene d'allarme.

Il Paese di Netanyahu avrebbe ricevuto dei colpi anche dal sud del Libano: ad essere colpito, in particolare, è stato l'insediamento israeliano di Metulla, secondo quanto riferito da fonti dell'intelligence militare libanese in contatto con l'Ansa nel sud del Libano. In risposta, l'artiglieria israeliana ha attaccato le colline del Sud del Libano a ridosso della Linea Blu di demarcazione tra i due Paesi, nei pressi di Kfar Kila, di fronte alla cittadina israeliana di Metulla.