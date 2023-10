Salvini replica agli insulti di Mughini: "Io cretino e razzista?", bastano due parole

18 ottobre 2023 a

Prima ha definito Matteo Salvini un "cretino", poi si è rimangiato tutto chiedendo scusa: questo l'esordio di Giampiero Mughini al Grande Fratello. Il giornalista è entrato lunedì nella casa più spiata d'Italia e a poche ore dal suo ingresso si è reso protagonista di uno scivolone che non è passato inosservato e per il quale si è poi scusato in confessionale: “Mi è scappato, chiedo scusa. Vi chiedo scusa, scusami ancora".

Il video dell'insulto, però, non è passato inosservato nemmeno al diretto interessato, Matteo Salvini, che ha deciso di rispondere con un messaggio su Instagram. “Essere insultato dal signor Mughini, che nelle segrete stanze del Grande Fratello mi ritiene un cretino e un razzista, è per me una medaglia…”, ha scritto il vicepremier.

Nonostante questo passo falso, i telespettatori hanno constatato come Mughini sia riuscito già a creare nuove dinamiche all'interno del gioco. “Mughini che in meno di 24 ore spoilera la classifica della Serie A, fa comizi culturali, riprende Rosy sulla grammatica, difende Beatrice è già diventato più rilevante di mezzo cast", ha scritto un utente su X. Qualcuno invece è preoccupato del fatto che, non essendo abituato a questo gioco, Mughini potrebbe commettere un passo falso ed essere squalificato dal reality.