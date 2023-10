Giuseppe Cruciani travolge la sinistra: "Il risultato? Due morti ammazzati!"

18 ottobre 2023 a

La brutale realtà dei fatti: l'attentatore di Bruxelles era sbarcato a Lampedusa, da irregolare, nel 2011. Un colpo durissimo per la sinistra e i fan dell'accoglienza. Una smentita, roboante, alla tesi secondo la quale "non ci sono terroristi sui barconi".

E sul punto, ecco che Giuseppe Cruciani, a La Zanzara di Radio 24 di oggi, mercoledì 18 ottobre, si scatena. Nella copertina del programma passa all'attacco: "L’uomo che ieri ha ucciso due svedesi a Bruxelles, già ucciso a sua volta dalle forze dell’ordine di un paese occidentale, è arrivato a Lampedusa nel 2011. È sbarcato illegalmente a Lampedusa nel 2011", premette. "Io vi dico solo questo, non aggiungo altro. Questa premessa è rivolta a coloro che dicono porte aperte, che venga chiunque. Il risultato è questo: due morti ammazzati", tuona Cruciani.

Quindi, un passaggio dedicato a Greta Thunberg, arrestata a Londra nel corso di una manifestazione contro i colossi del petrolio: "E con l’emergenza terrorismo in tutto il mondo, la polizia inglese ha dovuto far fronte oggi ad una manifestazione della signorina Greta Thunberg, che protestava contro le compagnie petrolifere. Arrestata dalla polizia, portata via di peso la signora Greta Thunberg, senza armi, senza manganellate", ha chiosato Cruciani picchiando duro contro l'attivista svedese.