Giuseppe Cruciani durissimo contro Patrick Zaki: "Perché mi fai orrore"

"L'Italia lo ha salvato da una condanna probabilmente ingiusta in Egitto da parte del governo egiziano. Ma ieri, invece di condannare Hamas, ha sputato addosso al leader, contestato, perché in Israele viene molto contestato, Netanyahu, leader di un governo democratico": Giuseppe Cruciani lo ha detto a proposito di Patrick Zaki nel corso della sua trasmissione radiofonica, La Zanzara, su Radio24. Il giornalista si riferisce ai post dell'attivista egiziano contro Israele.

"Invece di prendersela con i taglia gole di Hamas, ha definito 'serial killer' e 'assassino' Benjamin Netanyahu", ha continuato Cruciani. Che poi ha rincarato la dose: "Per carità, liberissimo di farlo, perché qui lo può fare. Qui e in Israele lo può fare. Se vai in Israele e dici che Netanyahu è un assassino non ti succede nulla. Se vai nella Striscia di Gaza a dire che quelli di Hamas sono dei figli di put**na finisci sotto terra, caro Zaki. Vai in Egitto a dire che quelli di Hamas sono dei figli di put**na, ti potresti ritrovare mitragliato. Patrick Zaki, mi fai orrore".

Nel frattempo, è diventata ufficiale la notizia del rinvio dell'ospitata di Zaki a Che tempo che fa. L'attivista avrebbe dovuto prendere parte alla prima puntata della nuova edizione del programma sul Nove, ma alla fine si è deciso di rimandare la sua intervista a data da destinarsi. Il conduttore Fabio Fazio ha spiegato che la scelta è derivata da un cambio di scaletta e che non ha nulla a che fare con i post politici di Zaki.