Otto e Mezzo, Lucio Caracciolo: "I satelliti e la verità sulla strage all'ospedale di Gaza"

Cosa è successo a Gaza? Chi ha colpito l'ospedale, la strage di martedì sera? Israele accusa Hamas. E ovviamente viceversa. Le evidenze presentate il giorno successivo da Tel Aviv sembrano indicare una responsabilità dell'organizzazione terroristica che governa la Striscia, ma tant'è: il caso sta avendo conseguenze drammatiche, si pensi all'assalto alle ambasciate israeliane in Medio Oriente.

L'attacco all'ospedale tiene banco anche a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, dove nella puntata di mercoledì 18 ottobre, ospite in studio, c'è Lucio Caracciolo, esperto di geopolitica e direttore di Limes. "Cosa è sucesso a Gaza City, all'ospedale di Al-Ahli? Da parte palestinese si parla di 500 morti: nell'ospedale c'erano tanti profughi in fuga dalla guerra. Fonti israeliane, invece, sostengono che si tratti di un lancio fallito di un razzo di Hamas. Cosa dobbiamo pensare?", chiede la Gruber.

E Caracciolo: "Dobbiamo pensare che ci sono tre soggetti che sanno la verità: gli Stati Uniti grazie ai satelliti di cui dispongono, Israele grazie alle informazioni che si scambiano con gli americani, e Hamas, perché se è stata Hamas, lo sa", taglia corto. E ancora, aggiunge: "È abbastanza certo che questa storia rimarrà avvolta in una nube di tragica leggenda. I nemici di Israele e il mondo islamico resterà per sempre certa che la colpa è di Israele, e viceversa per Tel Aviv e parte del mondo occidentale". Infine, Caracciolo sottolinea come "quanto accaduto avrà degli effetti sull'operazione militare di terra israeliana".

