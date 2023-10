Cruciani smaschera Bonelli e Fratoianni: "Cosa avete fatto un secondo dopo"

Roberto Tortora 20 ottobre 2023 a

A Dritto e Rovescio, talk di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si discute della questione palestinese e delle ultime tragiche notizie provenienti dalla striscia di Gaza, con un ospedale abbattuto da un razzo che in primis si credeva di matrice israeliana e poi è stato smentito. Protagonisti del dibattito sono l’onorevole Angelo Bonelli, deputato alla Camera per Alleanza Verdi e Sinistra e Giuseppe Cruciani, speaker di Radio 24. Bonelli prende subito le difese della Palestina, smarcandola dal fenomeno Hamas.

“Il tema è quello di dividere il futuro di Hamas da quello dei palestinesi, è un elemento fondamentale. Oggi ho condiviso molto la posizione del ministro degli esteri Tajani, le potrà sembrar strano (rivolgendosi a Del Debbio, ndr), e l'ho voluto dire pubblicamente, perché siamo in una fase così delicata per il mondo. Un qualcosa che è molto vicino a noi, Israele e Palestina non sono lontane da casa nostra e quindi noi dobbiamo avere un senso di responsabilità per tutelare anche la nostra comunità. Dobbiamo lanciare messaggi distensivi – spiega l’onorevole Bonelli - che indichino anche una prospettiva di pace per il popolo palestinese che non è Hamas. non dimentichiamoci che il popolo palestinese vive da decenni una situazione drammatica e questo è un problema”.

Cruciani, pur condividendo la critica al terrorismo, sbugiarda subito le ambiguità della sinistra e di Bonelli stesso: “L’ambiguità di un certo mondo, anche il mondo dell'onorevole Bonelli su questa questione è nei fatti, perché è vero che lui ha condannato subito in parlamento l'atto terroristico di Hamas, e ci mancherebbe altro, ma non ci dobbiamo dimenticare che lo stesso onorevole Bonelli, più altri esponenti tra cui Fratojanni e altri del suo movimento, un secondo dopo e senza avere la certezza di alcuna responsabilità israeliana, come poi è stato praticamente dimostrato, hanno accusato Israele di aver sparato un razzo contro l’ospedale di Gaza. Per cui attenzione – afferma il conduttore de “La Zanzara” - voi certo condannate Hamas, però aggiungete sempre quel pezzetto in più, che una volta è ‘però bisogna risolvere la questione palestinese’, ma poi avete anche accusato Israele e io credo che lei su questa cosa qua debba anche chiedere scusa, perché lei ha pubblicamente attaccato Israele senza avere la prova che quel razzo là sia tragicamente caduto ad opera dell'aviazione israeliana”.