Giambruno, la bordata di Vittorio Feltri: "Cosa mi disgusta davvero"

Il caso dei fuorionda di Andrea Giambruno e la rottura con Giorgia Meloni sono il caso del giorno. Il tutto scatenato dai fuorionda di Striscia la Notizia, il tiggì satirico di Canale 5 che ha mostrato, in due distinti episodi, le immagini che hanno sollevato il polverone. E sulla vicenda dice la sua Vittorio Feltri, nella rubrica delle lettere che cura su Il Giornale.

Il fondatore di Libero ha sin da subito difeso Giambruno, e riferendosi ai fuorionda aveva affermato che "quello che accade in un ambito così intimo riguarda solo e unicamente i diretti protagonisti e soltanto questi possono sapere come stanno davvero le cose". E ancora, aggiunge: "Ho difeso Giambruno, è vero, e lo farei ancora, perché nella sua condotta non ho ravvisato nulla di scandaloso, eppure sembra che egli abbia compiuto chissà quale crimine a sfondo sessuale, che sia stato sorpreso a letto con un'altra".

Secondo Vittorio Feltri, a "disgustarci" semmai dovrebbe essere altro, ossia "la capacità di fare in un momento di un essere umano una sorta di bestia", picchia durissimo. E ancora, pur dicendo che le frasi sono "poco eleganti", Feltri aggiunge che "ancora una volta non mi posso dire sconcertato". "Con il mostro di Firenze o con i terroristi dell'Isis siamo stati più gentili, più umani, più clementi", rimarca Vittorio Feltri. In generale, il premier e l'ex compagno "sono entrambi vittime di un sistema mediatico spietato", chiosa Vittorio Feltri puntando il dito contro chi sta sguazzando nel dolore privato di questo momento.