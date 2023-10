Cacciari e la frecciata agli Stati Uniti: "Distruzione, conclusione catastrofica"

26 ottobre 2023 a

Sul conflitto in Israele si fatica a trovare un'intesa, "che l'Occidente abbia riscoperto la guerra?" chiede Lilli Gruber a Massimo Cacciari. Il filosofo, ospite di Otto e Mezzo nella puntata di giovedì 26 ottobre su La7, cita il principio secondo cui "ogni guerra va condotta con l'intenzione di redigere un patto, se questa manca, si può concludere solo con la distruzione del nemico". Per Cacciari serve dunque un accordo. In caso contrario, "si proseguirà in forme sempre più spietate con una conclusione catastrofica".

Poi la stoccata all'Occidente: "Mi interessa molto relativamente cosa decide l'Europa, questa guerra riguarda anche gli Stati Uniti, sono loro a dover condurre i due contendenti a un patto". Ma non solo: "La leadership palestinese - prosegue - è incapace di pensare a un patto, ma allo stesso tempo c'è anche Netanyahu". Insomma, per l'ex sindaco di Venezia anche il primo ministro israeliano deve venire incontro in qualche modo all'avversario: "La storia non si fa mai. Qua c'è un problema di leadership".

Dello stesso parere Monica Guerzoni. La firma del Corriere della Sera si sofferma anche sulle mosse di Giorgia Meloni. A suo dire, "dopo un’afasia dei primi giorno, si è mossa nel solco di Biden. Ha tenuto una posizione di equilibrio, glielo deve riconoscere anche l'opposizione. A maggior ragione perché lo ha fatto in un momento di difficoltà personale".