Dritto e Rovescio, Cruciani fa sprofondare Pd e Majorino: "Senti questi titoli"

"Io abito a Milano da 25 anni e ho passato praticamente la metà della mia vita a Milano, la considero la mia città di adozione anche se non di nascita, la mia città di nascita è Roma": inizia così il discorso di Giuseppe Cruciani sulla città amministrata da Beppe Sala, da un po' di tempo a questa parte al centro delle polemiche per via del problema sicurezza.

Ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, il conduttore de La Zanzara ha poi aggiunto: "La considero una città meravigliosa, splendida, ho attraversato una Milano molto sicura fino a 5-6 anni fa. Sono in contatto continuo, perché sono miei amici, con le forze dell'ordine. Ho abitato dappertutto, in periferia, semi-centro, centro".

Dopo questa premessa, Cruciani ha sottolineato che un problema c'è: "Conosco Milano molto bene e penso che c'è oggettivamente, questo non lo si può negare, un problema di sicurezza evidente. Basta leggere alcuni titoli di giornali di giorni scorsi che riportano dei dati". A quel punto il giornalista ha elencato una serie di titoli che mettono bene in evidenza la questione: "Milano maglia nera della criminalità in Italia", "Sicurezza a Milano: i video e i dati che raccontano la sicurezza in città", "Classifica sicurezza: Milano maglia nera d'Italia, mai così tante rapine in strada da 16 anni". Il tutto davanti allo sguardo atterrito di Pierfrancesco Majorino, esponente di spicco del Pd milanese.