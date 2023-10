Un giorno da pecora, Pietro Senaldi: "L'imitazione di Crozza? Mi fa dire assurdità, ma ha colto lo spirito"

27 ottobre 2023 a

"Con lui ho un rapporto professionale, l’ho messaggiato, gli ho detto che mi è dispiaciuto umanamente per quanto successo": Pietro Senaldi, ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio1, lo ha detto a proposito di Andrea Giambruno, giornalista ed ex compagno di Giorgia Meloni, finito nella bufera dopo alcuni fuorionda del suo programma, Diario del giorno, trasmessi nei giorni scorsi da Striscia la notizia.

Riferendosi al caso Giambruno e soprattutto alle accuse di sessismo che gli sono state rivolte dopo i fuorionda trasmessi dal tg satirico di Canale 5 nei giorni scorsi, Senaldi ha detto: "Credo che le cose che sono uscite non fossero delle avances, appartengono al suo modo di scherzare, ha questo fare un po’ guascone ma non credo che lui sia un molestatore seriale come è stato detto".

Infine, parlando dell'imitazione che Maurizio Crozza fa di lui, Senaldi ha sottolineato: "Secondo me ha colto un po’ lo spirito, però poi estremizza e dice delle assurdità che io non direi mai. Mi fa dire cose che io nella realtà non ho mai detto ma lo devo ringraziare: mi fa più bello di quello che sono, per questo gli sono riconoscente”.