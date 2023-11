Papa Francesco al direttore del Tg1: "Un'ora molto buia, cosa mi fa paura"

01 novembre 2023 a

"Questa è un'ora molto buia": Papa Francesco lo ha detto in un'intervista esclusiva al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. "Ogni guerra è una sconfitta. Non si risolve nulla con la guerra. Niente. Tutto si guadagna con la pace, con il dialogo. Sono entrati nei kibbutz, hanno preso ostaggi. Hanno ucciso qualcuno. E poi la reazione", ha aggiunto il Pontefice riferendosi al conflitto tra Hamas e Israele. Secondo lui, la "soluzione più saggia" è quella di "due popoli due Stati".

Papa Francesco ha spiegato che "il problema più grave ancora sono le industrie delle armi. Mi dice una persona che capisce di investimenti, che ho conosciuto in una riunione, mi diceva che oggi gli investimenti che danno più reddito sono le fabbriche delle armi". Alla domanda sul timore di una escalation mondiale, il Pontefice ha risposto: "Sarebbe la fine di tante cose e di tante vite. Io penso che la saggezza umana fermi queste cose. Sì, c'è la possibilità ma... e a noi questa guerra ci tocca per quello che significa Israele, Palestina, la Terra Santa, Gerusalemme ma anche l'Ucraina ci tocca perché è vicina. Ma ci sono tante altre guerre nel mondo che a noi non toccano: Kivu, lo Yemen, il Myanmar con i Rohingya che sono dei martiri".

Spazio poi al tema dell'immigrazione. "L'Europa deve essere solidale - ha detto Bergoglio -. Ci sono state migrazioni brutte nel dopoguerra ma oggi è sempre molto drammatica e sono cinque i Paesi che soffrono più la migrazione: Cipro, Grecia, Malta, Italia e Spagna". Di qui un appello alla Ue: "Deve essere solidale con loro, non possono questi cinque Paesi prendere tutti e i governi dell'Europa devono entrare in dialogo". Quando Chiocci gli ha chiesto di cosa abbia paura, il Papa ha risposto: "Le piccole paure vengono. Che succeda questo, quell'altro. La guerra in Terra Santa mi fa paura". Il Pontefice ha anche confermato che andrà a Dubai per la Cop28 sul clima: "Sì, andrò a Dubai. Credo che partirò il primo dicembre fino al 3 dicembre. Starò tre giorni lì".

Infine anche qualche domanda più personale: "Prima dei voti ero fidanzato. Una ragazza molto buona. Lavorava nel cinema. Era buona. Poi l'ha ritrovata l'arcivescovo di Rosario in una parrocchia con il marito, i figli". Il Papa ha raccontato pure dell'ultima volta in cui è stato al mare: "Era il '75. A me piace il mare. Nel '76 dovevo andare ma si diceva che ci sarebbe stato il colpo di Stato, io ero provinciale e ho detto alla comunità: 'voi andate, io resto in caso'. E poi il colpo di Stato è arrivato. E da lì non sono tornato al mare. Mi piace il mare, mi piace tanto".