Totti, intervista-terremoto: "Con Ilary nuovo equilibrio". E Noemi "sparisce"

Francesco Totti si confessa in una lunga intervista con Walter Veltroni su Il Corriere della Sera. L'ex Capitano della Roma parla del calcio di oggi, rivela alcuni aneddoti da spogliatoio, sfiora l'argomento separazione da Ilary Blasi e non nomina la nuova compagna Noemi Bocchi. Ma quello che emerge da questo colloquio è che Totti sembra voler cercare la serenità, e forse alla serenità si sta avvicinando.

In particolare sul "distacco da Ilary", il Pupone dice: "Noi due abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli. Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore". Certo, ammette Totti, "so che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti". Questo è l'obiettivo numero uno: la serenità dei ragazzi.

Mentre per quanto riguarda il suo futuro, Francesco Totti ha una speranza: "Il mio sogno è di realizzare un altro sogno. Prima ne avevo uno, e sono riuscito a trasformarlo in realtà. Vorrei averne un altro, lo sto cercando", conclude. "Ora vorrei solo vivere la vita con più serenità e tranquillità, dopo tutti i problemi che ci sono stati". Questo è l'obiettivo numero due: la serenità per sé stesso.