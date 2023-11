Ilary Blasi, "lo ha fatto per Totti"? Vestita così, è polemica

01 novembre 2023 a

Ancora per qualche tempo Ilary Blasi dovrà sopportare i costanti richiami a Francesco Totti. In occasione di Halloween la conduttrice televisiva ha festeggiato in compagnia di alcuni amici e dei rispettivi figli. Sui social ha condiviso diversi frammenti della serata, ma soprattutto non è passato inosservato l’outfit scelto dalla Blasi: si è travestita da sposa cadavere, un costume perfettamente a tema con le decorazioni che hanno contraddistinto la location scelta per la festa.

Il fatto però che abbia scelto di indossare i panni della sposa cadavere ha spinto molti utenti a pensare che possa esserci qualche riferimento a Francesco Totti. Che il costume sia una sorta di provocazione nei confronti dell’ormai ex marito? Insomma, gli utenti dei social hanno subito iniziato a volare con la fantasia. D’altronde non sarebbe la prima volta che i due si stuzzicano a distanza da quando è finito il loro matrimonio. Adesso però sono entrambi con nuovi compagni e sembrano andare avanti con le rispettive vite. Quindi quella della provocazione potrebbe semplicemente essere una teoria, portata avanti soprattutto da chi ancora non ha accettato del tutto che quella che sembrava una coppia perfetta si è mollata e pure abbastanza male.

Nel frattempo in molti si interrogano sul futuro televisivo della Blasi, che al momento è ferma. Non è ancora stato deciso se l’Isola dei Famosi si farà ancora e soprattutto se sarà Ilary a condurla, sebbene il suo lavoro in questo senso sia sempre stato apprezzato, anche nelle ultime edizioni che sono state deboli a livello di ascolti. Intercettata da Valerio Staffelli lo scorso settembre, la Blasi si era limitata a dire che in questo periodo è solita rimanere ferma: non resta che attendere e vedere se ci sarà ancora spazio per lei a Mediaset.