Ilary Blasi sconvolge i fan: il suo volto alla festa di compleanno

Tutti in festa per il sessantesimo compleanno di Roberto Cenci. Presenta nella serata di venerdì 6 ottobre ai festeggiamenti per il regista televisivo di Mediaset anche Ilary Blasi. A confermarlo una foto che la mostra insieme, tra gli altri, a Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Michelle Hunziker e Federica Panicucci. Eppure qualcosa non è sfuggito ai fan: il volto della conduttrice di Canale 5.

"Ma giuratemi che non è la Blasi", è uno dei commenti piovuti sotto lo scatto. E ancora: "Ma quella in parte a Bonolis chi è? La Blasi?". Il sospetto è che a creare un simile risultato siano state anche le luci non proprio ottimali, oltre all’inquadratura. Intanto qualche giorno fa la Blasi è stata raggiunta da Striscia la Notizia. È stato Valerio Staffelli a consegnarle un nuovo Tapiro d'Oro. Il motivo?

Negli scorsi giorni le telecamere di SportItalia hanno immortalato Francesco Totti e Noemi Bocchi intenti a sbirciare il profilo Instagram della conduttrice. I tre erano allo stadio Tre Fontane per guardare una partita di calcio del Frosinone, squadra dove gioca il figlio Cristian. Da qui il Tapiro a cui la Blasi non si è sottratta lanciando però una frecciata: "Ma mi viene un dubbio: Valerio sei sicuro che era per me? Io qualche dubbio ce l'ho", ha ironizzato la conduttrice sottolineando il fatto che a spiarla fossero stati l'ex marito e la sua nuova compagna.