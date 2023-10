Noemi Bocchi vola in Giappone, ma Totti non si vede: si scatenano le voci

20 ottobre 2023 a

a

a

Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti, è partita per Tokyo. Lady Totti ha preso un volo diretto da Roma verso la capitale del Giappone e ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui mostra il suo itinerario. Dopo aver atteso l'arrivo dell'aereo, e ben 12 ore e 30 minuto di viaggio sopra le nuvole, Noemi è finalmente atterrata. Il lungo viaggio l'ha stancata e, per questo motivo, ha deciso di sdraiarsi su un comodo letto nella propria stanza d'hotel, con vista mozzafiato sull'intera città con grattacieli immensi. Ma c'è un dubbio che aleggia tra i fan: che fine ha fatto Francesco Totti?

L'ex calciatore, infatti, non appare nelle storie della Bocchi durante l'intero itinerario di viaggio, dall'aeroporto di Roma fino a Tokyo, nell'hotel di lusso. E, per questo motivo, molti fan si sono domandati se sia partita da sola e se fra lei e Totti è già iniziata la crisi. Secondo alcune voci non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi, il Capitano della Roma si troverebbe con la sua nuova compagna nella capitale del Giappone, ma non ha ancora pubblicato nulla al riguardo.

Ilary Blasi fa impazzire Francesco Totti: quanti Rolex sono spariti (di nuovo)

Tutto rientrato, insomma. Il motivo di un viaggio così impegnativo è ancora ignoto. Alcuni ritengono che possa trattarsi di un viaggio di piacere. Altri, invece, di una nuova offerta di lavoro dall'Asia per Totti.