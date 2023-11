Olgettine, Barbara Guerra sfida la famiglia Berlusconi: "Un regalo, quella casa non la lascio"

03 novembre 2023 a

La notizia è stata rilanciata dal Corriere della Sera, secondo cui le cosiddette Olgettine, dopo la morte di Silvio Berlusconi, hanno visto saltare il "vitalizio" con cui il Cav aveva voluto risarcirle per i danni subiti dalla loro reputazione per essere state coinvolti nei processi Ruby. Addio ai 2.500 euro al mese alle ospiti delle cene eleganti: dopo 11 anni di assegni, la famiglia ha Berlusconi ha deciso di darci un taglio.

Ma non solo: nel mirino degli eredi del fondatore di Forza Italia anche le case in usufrutto concesse ad alcune delle ragazze, usufrutto che ora la famiglia è determinata ad interrompere.

Ovviamente, c'è chi dice no. Ed altrettanto ovviamente trattasi di una delle olgettine. Si tratta di Barbara Guerra, che è stata intercettata dall'agenzia di stampa Lapresse, alla quale ha rilasciato qualche breve dichiarazione sulla vicenda. "Io vivo all'estero, non sono fissa su Milano. Silvio Berlusconi la casa me l'ha donata, e ci vivo ancora. Me l'ha regalata, perché dovrei lasciarla?", si sfoga.

E ancora, a seguito della notizia dell'estinzione del contratto di comodato d'uso dell'immobile a Bernareggio, provincia di Monza, in cui viveva, aggiunge: "Le promesse di Silvio nei miei riguardi erano diverse dalle ricostruzioni pubblicate sui giornali. Non è vero che ora che Silvio è morto io debba abbandonare l'immobile", conclude Barbara Guerra. La battaglia, insomma, è appena iniziata.