Marco Travaglio smascherato: ecco quando difendeva Israele

04 novembre 2023 a

a

a

Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, "con Santoro litigò solo su Israele - come spiegò lui stesso in un’intervista a Vanity Fair del 2011 - lui è più filopalestinese, io più filoisraeliano". Parole che, a leggerle ora, quasi non ci si crede, viste le posizioni assunte dal giornalista. A tal proposito Lorenzo Mottola su Libero scrive: "Precisiamo, cambiare idea è un diritto, il nostro è solo un gioco. Un gioco in cui Travaglio è il numero uno, ha scritto perfino un libro per mettere in rilievo le contraddizioni dei colleghi, gli 'Scemi di guerra' del conflitto ucraino".

Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Lorenzo Mottola