Ranucci si rivolge a Fazio: "Spero li faccia". Poi la confessione sulla Rai

05 novembre 2023 a

Sigfrido Ranucci in onda la domenica. In attesa della puntata di Report del 5 novembre, il conduttore di Rai 3 torna sulla novità: lo spostamento del programma. "La Rai aveva un problema dopo l’addio di Fazio. E ha pensato che la carta migliore per occupare quello spazio fosse Report. Su questo mi sento anche gratificato. È stata la soluzione migliore per noi? Forse stavamo bene anche dove eravamo prima. Ma non abbiamo perso spettatori. E, anche se nessuno se n’è accorto, facciamo 40 minuti in più. Non di fiction, non di chiacchiere, ma di inchieste", ammette raggiunto dal settimanale Oggi.

E proprio sul collega Fabio Fazio, ora sul Nove con il suo Che Tempo Che Fa, non lesina complimenti. "Il risultato della prima domenica è stato straordinario. Poi, con la seconda e con Fazio in onda, abbiamo fatto il 7,6 per cento, in linea con gli ascolti dell’anno scorso. Con la differenza che ora partiamo da un traino basso, è come se avessimo scalato l’Everest con le infradito. Fare il paragone con Fazio non ha senso, lui fa infotainment, noi inchieste, abbiamo budget diversi. Sarebbe come metterci in competizione con Sanremo".

Da qui l'ammissione: "A me spiace che uno bravo come lui abbia abbandonato l’azienda. Gli faccio i complimenti perché non era facile ottenere questi risultati. Spero li faccia anche lui a me". In ogni caso la conduzione di Report per Ranucci non è delle più semplici: "Quando Milena Gabanelli se n’è andata,mi ha detto: 'Ti lascio Report e l’insonnia'. In effetti dormo tre-quattro ore a notte".