Report, Il Foglio contro Ranucci: "Ma gli abbiamo anche telefonato!"

Report, il programma di Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci, non è nuovo a montare super inchieste contro personaggi riconducibili al Centrodestra italiano. Il celebre "metodo Report", come suggerito dal quotidiano Il Foglio, lo conosciamo tutti. Il giornale diretto da Claudio Cerasa, però, ha deciso di rinnovargli la fiducia. Anche perché alcune voci di corridoio vicine agli ambienti di FdI parlavano di un'imminente puntata dedicata a Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura Sovranità alimentare e delle foreste. Insomma, l'ennesimo caso di un "congiunto" della presidente del Consiglio - è il cognato di Giorgia Meloni -finito al centro dell'attenzione mediatica. Ma, stando alle stesse parole del conduttore, sarebbe una vera e propria fake news.

Mercoledì 25 ottobre Ranucci è stato ospite di Un giorno da pecora, il programma radiofonico condotto da Giorgio Lauro. L'ex cestista italiano, mosso da grande curiosità, gli ha domandato: "Il Foglio ha scritto che Report starebbe preparando una puntata su Lollobrigida". E il conduttore della Rai ha subito smentito tutto: “E’ falso, il minimo sindacale per un giornalista sarebbe chiamare la controparte per verificare la notizia”. Ma, secondo quanto sostiene il Foglio, la realtà sarebbe ben diversa da quella raccontata da Ranucci.

Il quotidiano di Cerasa, con un breve articolo apparso sulle proprie pagine, rivela di aver contattato il conduttore di Report per verificare la notizia. E, in quella circostanza, il giornalista della Rai avrebbe confermato di non stare preparando una puntata su Lollobrigida. La replica è stata poi riportata sul Foglio del 24 ottobre 2023 a prova della bontà del lavoro giornalistico. "Il metodo Report lo conosciamo - si legge nel pezzo - E non ci stupiamo. Ranucci non è un giornalista, è molto di più: è il più fecondo autore di fiction fantasy che ci sia in Italia. E noi non ci perdiamo mai una sua puntata".