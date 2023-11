Stasera Italia, Nicola Porro fa a pezzi la sinistra: "Quelli che ci odiano"

14 novembre 2023 a

a

a

L'ipocrisia della sinistra smascherata da Nicola Porro nella sua copertina alla puntata di Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4, la puntata è quella di martedì 14 novembre. Due temi: il premierato e l'accordo con l'Albania per i centri per migranti.

"Questa sera mi interrogavo sul fatto di come gli osservatori, soprattutto i giornalisti, e l'establishment dicono sempre cose in funzione del loro pregiudizio politico", premette Nicola Porro. "Un esempio: si è sempre letto ovunque che si dovrebbe riformare la Costituzione per dare più poteri al premier? E ora si spara a palle incatenate contro questo tentativo". Già, se lo fa un governo di centrodestra, se lo fa Giorgia Meloni, non va bene. Anzi, la democrazia sarebbe in pericolo.

Dunque Porro passa al capitolo immigrazione: "Attaccano il governo per l'incapacità di ridurre i flussi? Lo hanno fatto per mesi, su tutti i quotidiani. Ora governo prova a fare un accordo con l'Albania e si spara contro chi fa quell'accordo, giusto o sbagliato che sia", conclude. Poche parole che, però, fotografano alla perfezione la situazione. E sullo sfondo, il titolo della puntata, chiarissimo: "Accogliamo chi ci odia".