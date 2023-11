Francesca Albanese, una figuraccia atroce: "Genocidio, su quale base?"

16 novembre 2023 a

"L'Avvocato Francesca Albanese fa una figuraccia micidiale se intervistata da un giornalista serio che fa le domande": Riccardo Puglisi, professore ed economista, lo ha scritto su X a corredo di un video che mostra l'intervista della Albanese a Sky News. "Un massimo esperto delle Nazioni Unite afferma che la comunità internazionale sta fallendo nella sua risposta alla guerra tra Israele e Hamas. Si unisce a noi in diretta ora il relatore speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese", dice il giornalista e conduttore della trasmissione. Che poi alla sua ospite chiede: "Lei ha collegato Israele a un potenziale genocidio. Qual è la base giuridica della sua affermazione?". E la Albanese risponde: "Nel diritto internazionale, il genocidio è l'intento di distruggere un gruppo nazionale, razziale, etnico o religioso, in tutto o in parte".

Poi l'intervista, tagliata in alcuni punti, prosegue. "Le dichiarazioni che sono state fatte dai vari leader politici e militari di Israele, sostenuti anche da diversi gruppi sociali, non dicono di sradicare o distruggere le forze armate di Hamas. Parlano di appiattire Gaza, di cancellare Gaza, di spazzare via Gaza", prosegue la Albanese. Ma il conduttore la interrompe correggendola: "Non è quello che dicono, la leadership non lo dice". La diplomatica, allora, ribatte: "Invece sì, un leader militare dice che l'obiettivo è la distruzione, non la precisione". "Sì, ma la distruzione di Hamas - sottolinea il giornalista di Sky News -. È stato Hamas a iniziare tutto, a lanciare l'attacco terroristico, è stato un crimine di guerra e quindi ora sta ottenendo la sua risposta, a cui Israele ha diritto".

"Quello che dici è molto pericoloso - risponde ancora la Albanese - perché la gente di Gaza ha vissuto cinque guerre prima di questa, in cui erano rimaste uccise migliaia di persone tra cui 1.025 bambini. Significa forse che la violenza giustifica la violenza? Mi oppongo con forza". Parlando invece delle installazioni militari trovate da Tel Aviv sotto gli ospedali pediatrici, la relatrice Onu spiega: "Il fatto è che non avrebbe dovuto esserci un assedio per 16 anni che ha permesso ad Hamas di governare su Gaza come ha fatto, contro la volontà delle persone, costruendo tutto quello che ha costruito. La situazione era anomala prima del 6 ottobre. Ed è per questo che la comunità dei diritti umani chiede la fine dell'assedio da 16 anni ormai".

"Lei è favorevole alla soluzione a due Stati sulla base della situazione prima del 1967?", le chiede infine il conduttore. E la Albanese risponde: "Come esperto di diritti umani, non dovrei avere nessuna opinione sulle soluzioni politiche. So che esiste un consenso internazionale per avere una soluzione a due Stati. Ma una soluzione di questo tipo non può realizzarsi finché Israele continua a mantenere e costruire colonie in Cisgiordania e a Gerusalemme est e continua a mantenere una presenza militare nei territori palestinesi occupati". "Ma Gaza non è una colonia occupata dal 2005", ribatte il giornalista. Lei, però, insiste: "No, quello che è stato eliminato nel 2005 è stata la presenza delle colonie ma Gaza è rimasta molto occupata...". E il conduttore infine chiosa: "E' governata da Hamas".