Roberto Vannacci, "effetto-Jalisse"? Girano brutte voci sul generale

"Il mondo al contrario" del generale Roberto Vannacci ha fatto discutere parecchio nelle settimane scorse. Ora, invece, non se ne sente più parlare. A sottolinearlo è Tommaso Labate, che sul Corriere della Sera scrive: "Come se avesse ballato giusto un trimestre, vittima di una specie di effetto-Jalisse, che vinsero un Sanremo e poi vennero inghiottiti dal buco nero dalla musica italiana". Se prima, insomma, erano addirittura state avanzate delle ipotesi su un suo eventuale futuro in politica, oggi invece questo non sembra più essere un argomento di discussione.

Critico nei suoi confronti Mario Giordano, che ha rivelato di sentirsi deluso: "Avevamo letto le sue parole rivoluzionarie e ci siamo ritrovati i suoi toni quasi democristiani. Avevamo incontrato un duro combattente da trincea e ci siamo ritrovati le patinate fotografie su Chi. Se tutto ciò era per vendere tante copie del libro, poteva dircelo". "Credo che Giordano stavolta abbia preso un granchio, uno di quei granchi blu che da qualche tempo abbondano nei nostri mari - ha commentato l'ex parà al Corsera -. Se c'era qualcuno che pensava a me come a uno antisistema, ecco, io non sono mai stato antisistema. Vuole qualche esempio? All’inizio attorno a me si era catalizzata una certa attenzione del mondo no vax, gente che mi chiedeva che cosa pensassi dei vaccini… Per me era chiaro già da subito ma lo chiarisco anche ora: non penso che i vaccini siano serviti a metterci i chip sottopelle, non credo alle teorie strampalate dei terrapiattisti, alle scie chimiche, a cose così…".

Sul servizio apparso su Chi, invece, Vannacci ha detto: "A prescindere dal giudizio che si ha di quel servizio, su cui possono esserci tantissimi punti di vista, il motivo che mi aveva spinto ad accettare era stato semplicissimo: spiegare che esiste il generale autore de 'Il mondo al contrario' ma che c’è anche Roberto Vannacci persona, che non fa colazione divorando omosessuali né pranza mangiando uomini neri, che non è sessista, classista, razzista…". Infine, sul fatto che non si parli più di lui come prima, ha rivelato: "Sto continuando a girare l’Italia, se le racconto la mia agenda non ci crederebbe".