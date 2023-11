Filippo Turetta, l'avvocato nella bufera: "Ragazzine vestite da putt***"

23 novembre 2023 a

Sono emersi dei post molto forti dal passato dell'avvocato Emanuele Compagno, legale di Filippo Turetta, il 22enne accusato d aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Quanto riemerso dai profili social dell'uomo ha scatenato una nuova polemica. Uno dei primi post finiti nella bufera risale al 31 ottobre del 2015: "Non capisco cosa ci facciano delle ragazzine vestite da put***e in giro per il paese. E nemmeno perché i genitori accompagnino i figli a disturbare suonando i campanelli", scriveva l'avvocato.

Il 25 novembre 2020, giornata contro la violenza sulle donne, il legale pubblicava invece un articolo sui "maschicidi": "È giusto ricordare che le vittime sono da entrambe le parti. È giusto ricordare tutti di fronte alla violenza". In un post del 2021, poi, l'avvocato scriveva: "L'alcol è una scusante per una donna, ma non per un uomo. Una totale deresponsabilizzazione della donna, come fosse un oggetto incapace di autodeterminarsi".

Intanto, Turetta, arrestato in Germania, avrebbe ampliato la sua difesa: l'avvocato d'ufficio Emanuele Compagno è stato affiancato dal legale Giovanni Caruso, anche ordinario di Diritto Penale all'Università degli Studi di Padova. Sentito da Fanpage.it, Compagno ha detto: "Sono contro la violenza sulle donne. Sono stato interpretato male. Sarebbe assurdo credere che volessi esprimermi contro le donne che difendo quotidianamente per lavoro".