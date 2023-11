Olgettine, Sorcinelli pubblica l'audio del Cav: "La villa è tua"

24 novembre 2023 a

Nemmeno Alessandra Sorcinelli ha la minima intenzione di lasciare la villa di Bernareggio, alle porte di Milano, che Silvio Berlusconi le aveva lasciato come "risarcimento" per il coinvolgimento nel Rubygate. Un trattamento generoso che il Cav aveva riservato anche alle altre giovani ragazze etichettate come "Olgettine" nel pieno dello scandalo giudiziario, politico e sessuale scoppiato oltre 10 anni fa.

Con la morte del Cav, quel capitolo sembrava chiuso definitivamente e così la famiglia ha di fatto mandato alle ragazze interessate un bell'avviso di sfratto. Molte di loro, però, l'hanno respinto sostenendo che quelle case, ormai, sono di loro legittima proprietà. Lo ha fatto Barbara Guerra, lo ha fatto Marysthell Polanco e ora lo fa anche la Sorcinelli.

La bella 38enne, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un vecchio audio in cui Berlusconi in persona le spiegava come sarebbe andata a finire con la villetta di Bernareggio: il contratto di comodato "è la consegna definitiva a voi delle case, che diventano di vostra proprietà appena possiamo". Vale a dire, "alla fine dei processi".

C'è poi anche un'altra questione, quella assai spinosa dei pacchetti di azioni di Mediolanum del valore di 3 milioni. La Sorcinelli ha già avvisato gli eredi di Silvio di avere intenzione di andare in tribunale, stavolta come parte offesa, per reclamare ciò che l'ex premier le aveva promesso. Per questo, sempre su Instagram, ecco un altro audio: ""Ti do azioni della compagnia Mediolanum che distribuisce dividendi per il 10% del valore in Borsa. Avete azioni che valgono tre milioni e portate a casa 300mila euro all'anno. È come avere contanti, siete delle signore per tutta la vita", le spiega Berlusconi. "Se mi dici che vuoi solo 1,5 milioni così e 1,5 in azioni ti do 1,5 milioni in azioni che ti rendono 150mila euro, ma gli altri 1,5 milioni non rendono nulla".

Quindi la Sorcinelli avverte tutti: "La volontà di Silvio Berlusconi di risarcire la sottoscritta dopo anni di fango mediatico a causa di un processo durato oltre 10 anni che mi vede assolta perché il fatto non sussiste... chiedo di ascoltare - scrive - per mettere a tacere tutti quelli che ancora diffamano il mio nome diffondendo notizie false sulla mia persona... prima di scrivere articoli fasulli dovete conoscere la Verità e portate rispetto!". La vicenda, insomma, promette di non finire qui e soprattutto di non essere limitata a un reel su Instagram. D'altronde, diceva la Polanco qualche settimana fa, "dopo il 5 marzo vuoto il sacco". Che la Sorcinelli abbia iniziato già ora?