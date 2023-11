Vittorio Feltri sbotta: "Tutti gli uomini patriarcali? Balle"

25 novembre 2023 a

a

a

Si parla della piazza contro la violenza sulle donne a Stasera Italia. Nella puntata di sabato 25 novembre su Rete 4, Giovanni Minoli ribadisce l'importanza della scuola: "Il problema è l'educazione sentimentale, non quella sessuale. Questa va insegnata anche ai bambini", esordisce trovando però Vittorio Feltri di un'altra opinione. "Sono convinto che nelle scuole sia sbagliato fare educazione sentimentale, questa viene impartita nelle famiglie. La scuola fa già fatica a insegnare quello che deve insegnare".

Ma non solo, perché il fondatore di Libero contesta anche l'attacco delle femministe contro il patriarcato: "Nel 90 per cento delle case italiane comandano le donne, non capisco perché si parli di patriarcato. Tutti gli uomini patriarcali? Balle". In ogni caso quelle andate in scena, sia a Roma che a Milano, non dovrebbero essere manifestazioni politiche.

"Sesso, come diavolo ci siamo ridotti": Vittorio Feltri, una inquietante verità

L'unica presente al corteo, Elly Schlein. Come ricordato da Augusto Minzolini, infatti, il centrodestra non ha partecipato. Su questo Feltri non ha dubbi: "C'era un fiume di folla, non credo fossero tutti di sinistra. Poi, in questa vicenda di Giulia, parlare di destra o di sinistra...". Eppure, uno dei cartelli esposti al Circo Massimo di Roma durante la manifestazione di Non una di Meno che oggi ha sfilato per le vie della Capitale, spuntava un cartello proprio contro l'esecutivo: "Contro il governo Meloni fascista scateniamo la furia delle donne, serve un movimento femminista proletario rivoluzionario".