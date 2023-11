Caprarica, sfogo sulle femministe in piazza: "Messaggi così distorti"

27 novembre 2023 a

"I cattivi maestri non fanno distinzione di genere, maschile o femminile". Parola di Antonio Caprarica che, ospite di Stasera Italia su Rete 4, non lesina critiche ad alcuni manifestanti del corteo contro la violenza sulla donna. Così, nella puntata di domenica 26 novembre, si è detto stupito dalla giovanissima "che ha parlato di fine dell'oppressione maschile. Evidentemente non sa nulla di cosa è successo negli ultimi 70 anni".

Da qui la stoccata: "Il movimento per l'emancipazione della donna dovrebbe porsi l'obiettivo di essere trasversale e concentrarsi sugli obiettivi propri di una civiltà avanzata. Ma - prosegue - nel momento in cui questo movimento accetta... dimentica alcune cose". Innanzitutto "la battaglia contro gli stupri di guerra". "Lo stupro di guerra - precisa Caprarica - non è tale solo se lo commettono serbi e croati. Lo è anche se commesso dai palestinesi".

E ancora: "Com'è che questo viene dimenticato? Come mai sono state dimenticate?". Ma non finisce qui: "È possibile che arrivino messaggi così distorti in cui la rappresentazione della realtà viene così equivocata e appiattita su una versione? Il movimento femminista in Italia deve superare questo limite". L'ex inviato Rai non ha mai lesinato critiche neppure a Israele. Secondo Caprarica, infatti, "abbiamo al governo in Israele un partito che fa il male di Israele". A suo dire si tratta di un partito che "ha colonizzato gran parte della Cisgiordania e sta sabotando da lustri ogni possibile soluzione basata sui due popoli e i due stati".

