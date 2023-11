Caprarica, rissa con la Ronzulli da Floris: "Stia zitta santoddio"

08 novembre 2023 a

"Stia zitta un attimo". Antonio Caprarica perde la pazienza e redarguisce con poca "fairness" Licia Ronzulli. Il tutto davanti a una suora, facendo scendere il gelo in studio.

Serata di grande nervosismo a DiMartedì, su La7. Si parla di immigrazione e nella fattispecie dell'accordo tra Roma e Tirana per l'apertura di due centri di accoglienza per migranti in Albania. Un patto che indigna la sinistra e sul quale anche lo storico corrispondente da Londra della Rai mostra più di un dubbio.

"L'accordo non ha niente a che vedere con l'accoglienza", spiega Caprarica. "Ah no?", domanda polemicamente la senatrice di Forza Italia. "No, lei ha parlato mezz'ora ora lasci parlare me per 2 minuti, santoddio. Stia zitta un attimo! Sia cortese, su!", sbotta il giornalista. "Sia elegante, sia british", se la ride la Ronzulli.

"Il senso dell'accordo è ripreso pari pari dall'esperienza australiana", spiega Caprarica. "Non è così", protesta la Ronzulli. "Arrivano i vietnamiti e i cambogiani e li deportiamo sull'isolotto di Nauru". "Sta dicendo che l'Albania è come il Ruanda?", lo contesta ancora l'onorevole.



"In Australia l'idea ha funzionato, perché all'idea di finire su uno scoglio nel Pacifico vietnamiti e cambogiani hanno rinunciato a partire. L'Inghilterra allora ha pensato: noi li deportiamo in Ruanda. Purtroppo per loro l'Inghilterra si trova in Europa, c'è la Corte dei diritti umani che ha detto: 'voi siete pazzi'".

Secondo Caprarica, a maggior ragione, il concetto di dissuasione nel caso dell'Albania non funzionerebbe: "Prospettare l'Albania come luogo di deportazione non è un fattore di dissuasione, perché dall'Albania gli immigrati se ne vanno più velocemente. Secondo voi gente che ha attraversato il Sahel e il Sahara è spaventata dall'idea di finire in Albania? Non lo so...".