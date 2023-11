Daniele Capezzone minacciato: "Attento alla tua famiglia"

29 novembre 2023 a

Un'ospitata costata cara a Daniele Capezzone. Il direttore editoriale di Libero è stato minacciato a causa di un'opinione espressa sul velo islamico. È accaduto su Rete 4, dove "la bravissima Stefania Cavallaro mi interpella sull'argomento e io dico la mia". Capezzone allora spiega il suo pensiero: "Da liberale potrei anche difendere il velo se una donna decide autonomamente di indossarlo, ma purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi questo non accade". Spesso e volentieri - prosegue - "si tratta di un elemento di oppressione, di non libertà".

Parole che arrivano prima di una premessa: "Questa è la mia opinione". Ma in barba alla libertà di espressione, "quasi in tempo reale ricevo su Instagram un messaggio che mi dice che mi devo sciacquare la bocca prima di parlare del velo islamico, che volete un paese di pu***". Il peggio deve ancora venire: "Userò - legge Capezzone la minaccia arrivatagli - tutta la tua famiglia per fartelo capire. Ve lo prometto che vi faccio pagare con la malvagità ogni piccola cosa contro la fede di Dio. Ve lo giuro su Dio".

Una intimidazione esplicita per la quale il direttore ha "informato la Digos e ora, può benissimo darsi che si tratti di uno sconsiderato, ma buttando un occhio al suo profilo e sembra che si presenta come esplicitamente radicalizzato islamico". Motivo per cui "ho denunciato questa cosa alle forse dell'ordine". E la preoccupazione è elevata: "Questo è il clima, non è aria di giocare. Deve essere chiaro che ci siamo noi e ci sono loro: noi siamo una civiltà occidentale dove la libertà c'è, loro sono non islamici ma una componente purtroppo non minoritaria che pensa di poter dire e scrivere queste cose qua".