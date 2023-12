Alessandro Meluzzi, ischemia durante la seduta: è grave, lunga operazione d'urgenza

03 dicembre 2023 a

Ore d'ansia per Alessandro Meluzzi. Il celebre psichiatra è stato infatti colpito da sospetta ischemia cerebrale nel tardo pomeriggio del 2 dicembre e, dopo il ricovero, è stato sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico. L'ischemia lo ha colpito mentre si trovava in studio con dei pazienti. Attualmente, i medici dell'ospedale Infermi di Cesena sono in attesa del periodo critico di 48 ore per valutare l'esito dell'operazione volta a trattare l'emorragia cerebrale.

Nel corso del pomeriggio di ieri, intorno alle 15, mentre il dottor Meluzzi si dedicava alla consulenza dei suoi pazienti presso lo studio di Rimini, è stato colto dall'improvviso malessere, secondo quanto riportato da Imola Oggi. Chiamati i soccorsi, è stato portato d'urgenza all'ospedale di Rimini.

Nel nosocomio i medici hanno riconosciuto la gravità della situazione e hanno disposto il trasferimento urgente all'ospedale di Cesena, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico di emergenza che si è protratto per diverse ore. Secondo i primi riscontri, l'ischemia sarebbe dovuta all'alta pressione sanguigna.